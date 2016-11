Urteil vor dem Landgericht Stuttgart Zweieinhalb Jahre Haft für Waffenhandel im Darknet

Von red/dpa 03. November 2016 - 12:20 Uhr

Ein 25 Jahre alter Werkzeugmacher ist vor dem Landgericht Stuttgart wegen etlicher Verstöße gegen das Waffengesetz schuldig gesprochen worden.Foto: dpa

Ein 25 Jahre alter Werkzeugmacher aus dem Kreis Böblingen ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sprach ihn am Donnerstag wegen etlicher Verstöße gegen das Waffengesetz schuldig.

Stuttgart - Wegen illegalen Waffenhandels im Netz ist ein 25 Jahre alter Werkzeugmacher aus dem Kreis Böblingen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sprach ihn am Donnerstag wegen etlicher Verstöße gegen das Waffengesetz schuldig. Lieferungen diverser Kriegswaffen an eine Adresse in Paris hingegen konnten dem Mann im Laufe des Prozesses nicht nachgewiesen werden.

Mehr zum Thema

Verurteilt wurde er, weil er Schreckschusswaffen in scharfe Waffen umgebaut und diese im sogenannten Darknet - einem anonymen Bereich des Internets - verkauft hat. Er hatte ein Geständnis abgelegt - ebenso wie sein 28 Jahre alter Cousin, der als Mittäter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde (Az. 18 KLs 242 Js 121202/15).