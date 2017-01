Urlaubsmesse in der Landesmesse 2052 Aussteller bei der CMT

Von Elke Rutschmann 14. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Die Vertreter von Albanien posieren am Freitag für Pressefotografen.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Urlaubsmesse CMT lockt wieder neun Tage lang in die Ausstellungshallen der Landesmesse Stuttgart in Echterdingen. Die Aussteller kommen aus 93 Ländern. Die Veranstalter erwarten 220 000 bis 240 000 Besucher.

Stuttgart - Auf dem Gelände der Landesmesse Stuttgart beginnt an diesem Samstag die Ausstellung für Caravan, Motor, Touristik (CMT). 2052 Austeller aus 93 Ländern sind diesmal dabei. Hier die wichtigsten Fragen.

Mehr zum Thema

Welche Länder präsentieren sich zum ersten Mail und welche sind wieder zurück?

Erstmals stellt sich Malawi auf der CMT vor, ein kleines und auch sehr armes Land im südlichen Afrika. Für Fischfreunde ist es ein Sehnsuchtsziel, denn im gleichnamigen Malawisee, dem drittgrößten See Afrikas, leben rund 1000 Arten von Buntbarschen. Auf Tauchstation kann man auch auf den Philippinen gehen, die nach einer Pause wieder auf den Fildern dabei sind. 7107 Inseln, tolle Tauchreviere, aber auch Teeterrassen und Mangrovensümpfe sollen die Touristen verzaubern (Halle 8/C14). Zu den weiteren Rückkehrern zählt zudem die Slowakei.

Wie wirkt sich die Terrorgefahr auf die Reisebranche aus?

Insgesamt war 2016 ein gutes Jahr für den Tourismus und weltweit wuchs sogar die Zahl internationaler Ankünfte. Der Terror dämpft auch die Reiselust der Deutschen nicht, sorgt aber für Verschiebungen der Reiseströme. „Für die betroffenen Destinationen sind die Anschläge eine Katastrophe, aber es wird keine Profiteure des Ganzen geben“, sagt Martin Lohmann von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Rückgänge gab es bei Flugreisen in die Türkei und nach Nordafrika. Dennoch sind die Länder weiter wichtige Urlaubsziele der Deutschen. Von den Verschiebungen profitierten Spanien, Griechenland und Italien, aber auch die Karibik und Afrika. Bei den Baden-Württembergern liegt der Anteil der Auslandsreisen mit 81 Prozent deutlich über dem bundesweiten Schnitt.

Der Concorde-Liner Plus ist 11,40 Meter lang

Die Caravan-Branche vermeldet volle Auftragsbücher, doch woher kommt die neue Sehnsucht nach Camping?

„Campen verkörpert eine Form von Freiheit, bei der man nicht auf Komfort verzichten muss“, sagt Holger Siebert, Vorstandsmitglied beim Deutschen Caravaning Industrieverband (CIVD). Zudem hat sich das Image der Camper gewandelt. „Früher gab es das Bild vom Mann mit den Dosenravioli, jetzt investieren auch gut situierte Kunden in einer Freizeit mobil“, sagt Siebert. Die Fahrzeuge würden nämlich auch als Geldanlage dienen, weil sie auch nach zehn Jahren noch 70 Prozent ihres Anschaffungswertes hätten.

Wo steht das schickste, wo das einfachste Wohnmobil?

Unter den 850 ausgestellten Reisemobilen, Caravans und Freizeitfahrzeugen zählen die sogenannten Liner zu den luxuriösesten Reisemobilen. Man findet sie in Halle 3 bei den Anbietern Morelo (A 52), Niesmann+Bischoff (B32) oder Concorde (B12). Der Concorde-Liner Plus beispielsweise ist 11,40 Meter lang und 15 Tonnen schwer, angetrieben von 299 Pferdestärken. Diese Fahrzeuge kosten zum Teil mehrere Hunderttausend Euro und verfügen je nach Baureihe über Pkw-Garagen, Heimkinoanlagen und eingebaute Waschmaschinen. Das Kontrastprogramm findet man in Halle 5 bei den kleinsten und kostengünstigsten Modullösungen, die man selbst bauen kann. Dank Herstellern wie Buddy Box (G05), Bus-Boxx (G03), Calibox (G01) oder Qubiq (D92) kann man mit wenigen Handgriffen aus Transportern, Pkw oder Vans einfache Reisemobile mit Koch- oder Kühlmöglichkeit zaubern.

Was bietet die Reisebranche für Film- und Fantasyfans?

2016 war kein leichtes Jahr für die Destination Tunesien. Ein neues Projekt soll helfen. Große Teile der Weltraum-Saga Star Wars wurden in Tunesien gedreht. In der Umgebung des Salzsees Chott al-Djerid im Süden Tunesiens wurden die Außenaufnahmen der Lars-Farm realisiert, im Westen Tunesiens liegt die Wüstenstadt Mos Espa, ein Weltraumdorf, in dessen Kulissen man heute noch spazieren gehen kann. (Halle 6/C19). Für Fans der Serie Games of Thrones ist eine Reise nach Nordirland mit seinen Festungen und Ruinen Pflicht. Die Firma Wikinger Reisen bietet Themenreisen zu den Drehorten an (Halle 6/B20).

Einige Minister schauen vorbei

Welche Prominenten trifft man auf der CMT?

Wie jedes Jahr zieht es auch prominente Gäste aus Politik, Gesellschaft, Sport und Showbusiness zur CMT. Die Politik ist am Samstag und Sonntag unter anderem mit Guido Wolf (CDU), Landesminister für Justiz und Europa, Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, sowie Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) vertreten. Am Samstag um 13.15 Uhr kann man in Halle 3 eine Talkrunde zum Thema Fahrrad unter anderem mit Sabine Spitz – Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin und mehrfache Mountainbike-Weltmeisterin – verfolgen. Am Donnerstag ist der frühere Tennisprofi und Daviscup-Sieger Carl-Uwe Steeb zur Eröffnung der Golf- & WellnessReisen auf der Forumsbühne in Halle 9 zu Gast, zusammen mit Florian Fritsch, Golfprofi aus Heidelberg.

Gibt es neue Anreisewege zur CMT?

Ab Samstag können Messebesucher mit den neuen Relex-Expressbussen an- und abreisen, die zu den Messetagen noch häufiger unterwegs sind. Wer eine Eintrittskarte hat, braucht für die Fahrt nichts zu bezahlen. Kombitickets können auch online über www.messe-stuttgart.de gekauft werden. Der Expressbus X10 bringt Fahrgäste aus dem Raum Kirchheim/Teck, Wendlingen, Köngen, Denkendorf und Neuhausen auf den Fildern ebenso direkt zur Haltestelle Messe West wie die Linie X60 aus dem Raum Leonberg.

Was sind die Trends und wie ist der Ausblick auf das Reisejahr 2017?

Die Branche rechnet weiter mit stabilen Zahlen. Es gibt einen Trend hin zu mehr Individualreisen und die Kunden treten inzwischen anspruchsvoller, informierter und neugieriger auf. Deshalb ist der Wettbewerb hart und auch auf der CMT muss man kreativ auftreten, um die Aufmerksamkeit potentieller Gäste zu erregen.