Unwetterwarnung Dem Südwesten steht Dauerregen bevor

Von red/dpa 08. März 2017 - 09:14 Uhr

Regen zieht übers Land: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. (Symbolfoto)Foto: dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Südwesten Baden-Württembergs eine Unwetterwarnung herausgegeben. Von Mittwochmittag an ziehen starke Regenfälle auch über Stuttgart.

Stuttgart - Wegen Dauerregens im Südwesten Baden-Württembergs hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach zieht eine Warmfront von Westen über das Land und bringt starken Niederschlag, wie eine DWD-Sprecherin am Mittwoch sagte. Die Warnung gilt von 12.00 Uhr am Mittwoch bis 10.00 Uhr am Freitag für die Rheintalebene und den Schwarzwald. Es gibt laut Prognose Niederschlagsmengen von bis zu 70 Litern Wasser pro Quadratmeter. In Staulagen, wo sich Wolken an Bergen festsetzen können, kommen bis zu 90 Liter vom Himmel.

Schneeschmelze kommt dazu

Oberhalb von 800 Metern kommt Tauwetter hinzu, das Schnee schmelzen lässt: Hier kann sich die Niederschlagsmenge auf bis zu 110 Liter pro Quadratmeter erhöhen. Auch auf der Alb und in Richtung Allgäu kann es bis zu 50 Liter Regen geben. Zudem soll es in ganz Baden-Württemberg sehr windig sein - mit Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde.

Nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) sind besonders die Bereiche Lörrach, Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald von leichten Überschwemmungen betroffen. An kleinen Flüssen kann dort das Wasser nicht gut ablaufen und es kommt schnell zu hohen Pegeln. Dazu zählen Zuflüsse zum Hoch- und Oberrhein. Landwirtschaftliche Flächen können vereinzelt geflutet werden und es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen.

Eine LUBW-Sprecherin verwies auf die amtliche Smartphone-App „Meine Pegel“. In der App können ihr zufolge Wasserstände von Gewässern und Vorhersagen sehr genau nachgesehen werden.

