Unwetter in Stuttgart und Region Schwarze Gewitterwolken, heftige Regengüsse

Von noa 18. August 2017 - 21:38 Uhr

Stuttgart - In Stuttgart und der Region hat sich mal wieder was zusammengebraut: Am Freitagabend ist eine Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen über die Landeshauptstadt und Umgebung hinweggefegt. Auch in anderen Teilen Baden-Württembergs wüteten teils heftige Unwetter – in Freiburg etwa musste die Polizei mehr als 50 Mal ausrücken.

In Stuttgart sorgten Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern vereinzelt für Schäden. So wurden in der Maybachstraße mehre Bauzäune umgeweht.

So verhalten Sie sich richtig bei Blitz und Donner.

Unsere Bildergalerie zeigt Impressionen von den Unwettern über Stuttgart und der Region. Auch in den sozialen Medien haben User ihre Eindrücke in Bildern und Videos festgehalten. Hier eine kleine Auswahl.

Dunkle Wolken, die über Stuttgart ziehen – das zeigt dieses bei Instagram gepostete Video auf eindrucksvolle Weise:

Über Stuttgart braute sich am Freitagabend was zusammen – dieses Foto wurde von der Alten Weinsteige aus aufgenommen:

Der Stuttgarter Schlossplatz bei Regen:

Sonne und dunkle Wolken in einem Bild – aufgenommen in Göppingen:

Nach dem Regen zeigte sich auch wieder die Sonne – und sorgte für Regenbögen über Stuttgart und Umgebung: