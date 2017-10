Unwetter in Stuttgart Gerüst droht auf Straße zu kippen

Von red 03. Oktober 2017 - 18:44 Uhr

In Stuttgart ist es am Dienstag im Zuge des Unwetters zu diversen Feuerwehr-Einsätzen gekommen. Unter anderem drohte in der Nähe der B27 ein großes Gerüst auf die Straße zu stürzen.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Stuttgarter Feuerwehr war am Dienstag nach dem schweren Unwetter in der Stadt an vielen Stellen gefordert. Unter anderem halfen die Einsatzkräfte beim Abpumpen einer Stuttgart-21-Baustelle (mehr dazu lesen Sie hier) und eines Stadtbahn-Tunnels (wir berichteten).

Mehr zum Thema

Auch an der Ecke Heilbronner Straße / Krailenshaldenstraße war die Feuerwehr gefordert, als nach dem Unwetter ein Gerüst an einem Firmengebäude auf die Straße zu stürzen drohte.

Wie die Polizei mitteilt, ist das Gerüst etwa zehn Meter hoch und war durch den Sturm beschädigt worden. Es liegt nun sicher neben der Firma auf dem Boden.