Unwetter im Südwesten Schneepflug kommt zum Einsatz

Von red/dpa 27. September 2016 - 08:32 Uhr

In der Nacht zum Dienstag gab es in Teilen Baden-Württembergs Unwetter – im Landkreis Tuttlingen verwandelte zentimeterhoher Hagel die Straßen in eine weiße Landschaft.Foto: SDMG

Teils heftige Unwetter mit Starkregen sind in der Nacht zum Dienstag über den Südwesten hinweggezogen. In einigen Landkreisen fiel so viel Hagel, dass ein Schneepflug eingesetzt werden musste.

Stuttgart - Teils heftige Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen haben in der Nacht zum Dienstag im Südwesten teils große Schäden angerichtet und eine Unfalltote gefordert. Besonders betroffen waren nach Angaben der Polizei die Region Südbaden, zwischen Tuttlingen und dem Bodenseekreis. Auf der Autobahn 81 kam es zu einem tödlichen Unfall. „Feuerwehr und Polizei sind im Dauereinsatz“, sagte ein Polizeisprecher in Konstanz.

Im Stadtgebiet Tuttlingen kam sogar ein Schneepflug zum Einsatz: Zentimeterhoher Hagel verwandelte Straßen in eine weiße Landschaft. Heftiger Starkregen sorgte vor allem in Südbaden für vollgelaufene Keller, eine Bundesstraße bei Stockach im Kreis Konstanz musste wegen Überflutung und herabstürzender Geröllmassen gesperrt werden. In Karlsruhe fing ein Dachstuhl nach Blitzeinschlag Feuer und brannte lichterloh.

Frau stirbt auf der A81

Bei einem Unfall aufgrund von Aquaplaning kam eine Frau auf einer Autobahn ums Leben. Drei weitere Menschen wurden bei dem Auffahrunfall auf der A81 bei Geisingen nahe dem Bodensee verletzt. Demnach geriet ein Auto ins Schleudern, prallte die Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Auto einer 37-Jährigen rammte den Wagen. Ein Lastwagenfahrer überrollte mit seinem Lkw das Auto der Frau, die noch an der Unfallstelle starb. Ihr 44-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt, der andere Autofahrer und der Lkw-Fahrer erlitten ebenfalls Verletzungen. Die Autobahn wurde mehrere Stunden gesperrt.

Auch umgestürzte Bäume auf den Fahrbahnen sorgten für Verkehrsbehinderungen und Staus im Südwesten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf einer Straße bei Stockach im Kreis Konstanz stürzte ein Baum auf ein Polizeiauto, beide Polizisten wurden leicht verletzt.