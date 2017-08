Unwetter im Südwesten Hochspannungsleitung abgeknickt, Autofahrer schwer verletzt

Von red/dpa/lsw 19. August 2017 - 09:57 Uhr

Rund um Heilbronn muss die feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken – unter anderem ist ein Hochspannungsmast umgeknickt. Bei Leutkirch wird ein Autofahrer schwer verletzt.





7 Bilder ansehen

Konstanz/Heilbronn - Bei dem schweren Unwetter im Südwesten ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 58 Jahre alte Mann war am Freitagabend bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) in seinem Auto unterwegs, als sein Wagen bei schwerem Gewitter von einem herabstürzenden Ast getroffen wurde. Bei der Polizei in Konstanz seien innerhalb von zwei Stunden mehr als 120 Notrufe eingegangen, sagte ein Sprecher am Samstag.

Mehr zum Thema

Auch die Feuerwehren rund um Heilbronn mussten zu insgesamt etwa 120 Einsätzen ausrücken, teilte der Kreisfeuerwehrverband mit. Unter anderem seien die Rettungskräfte wegen überfluteter Keller, umgestürzter Bäume sowie Schlamm- und Gerölllawinen gerufen worden. Zudem hielt die Rettungskräfte ein umgeknickter Hochspannungsmast in Atem.

In den Kreisen Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen sowie im Bodenseekreis schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf deutlich mehr als 200.000 Euro.