Unwetter-Drama in Baden-Württemberg Getöteter Jugendlicher aus dem Raum Stuttgart

Von red/dpa 02. August 2017 - 08:32 Uhr

Nach dem Unwetter-Drama im Süden Baden-Württembergs werden nach und nach Einzelheiten bekannt. So stammte die vom Unglück getroffene Wandergruppe aus dem Raum Stuttgart.





10 Bilder ansehen

Rickenbach - Der bei dem schweren Unwetter in einem provisorischen Zeltlager in Baden-Württemberg getötete Jugendliche war 15 Jahre alt. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch am Unglücksort in Rickenbach im Grenzgebiet zur Schweiz. Er sprach von einem etwa 30 Meter langen Baum, der in das Zelt gekracht sei. Es gebe einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Zuvor war von vier Verletzten die Rede gewesen.

Mehr zum Thema

Bei der Gruppe habe es sich um einen Verein aus dem Raum Stuttgart gehandelt, der in einem improvisierten Lager auf einem Spielplatz übernachtet habe. Möglicherweise hatte die Gruppe eine Wanderung unternommen und sich dort ein Nachtlager gesucht. Das müsse aber noch geklärt werden, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei geht nach der Spurenlage davon aus, dass ein Sturm den Baum zum Umstürzen brachte. Anzeichen eines Blitzeinschlags seien zunächst nicht gefunden worden.

Das schwere Unwetter ist nach Darstellung der örtlichen Feuerwehr relativ überraschend gekommen. „Das war kurz und heftig“, sagte Tobias Ücker, Kommandant der Feuerwehr in Rickenbach, am Mittwochmorgen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart zufolge gab es allerdings eine großflächige Unwetterwarnung für Baden-Württemberg für die Nacht zum Mittwoch. Diese Warnung sei gegen 23 Uhr vorübergehend aufgehoben und dann nach Mitternacht wieder scharf geschaltet worden. Gegen 1.45 Uhr galt Alarmstufe 4 von 5, später sei die Warnung auf Stufe 5 hochgestuft worden, wie ein DWD-Mitarbeiter sagte.

Zum Zeitpunkt des Unglücks sind demnach orkanartige Stürme über die Region hinweggefegt. Etwa 14 Kilometer vom Unglücksort Rickenbach entfernt wurden in Dogern im Kreis Waldshut in der Nacht zum Mittwoch Spitzengeschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde gemessen, wie der DWD mitteilte. Zwischen zwei und drei Uhr morgens war es einem Meteorologen zufolge besonders heftig.

Etwas weiter entfernt wurde im schweizerischen Salen-Reutenen mit 133 Kilometern pro Stunde Orkanstärke gemessen. „Gebietsweise könnten die Windstärken sogar noch höher gewesen sein“, erklärte der Meteorologe.

„In der Art gibt es das nicht häufig bei uns“, sagte der Feuerwehrmann mit Blick auf den Einsatz. „Das war ein starkes Unwetter.“ Die Feuerwehr war Ücker zufolge um zwei Uhr nachts alarmiert worden. Gegen sechs Uhr morgens sei der Einsatz mit rund 80 Kräften beendet worden. Das Gelände war den Angaben zufolge am Morgen zunächst gesperrt. Es sei noch nicht gesichert, ob ein Blitzeinschlag oder ein Sturm die Ursache für den Sturz der Bäume sei, teilte die Polizei mit.