Unwetter bei Reutlingen Dachstuhl brennt nach Blitzeinschlag

Von red/dpa 08. Juli 2017 - 09:54 Uhr

Nicht nur im Kreis Reutlingen gab es Unwetter. Auch über Bad Mergentheim entluden sich am Freitagabend Gewitter. (Foto) Foto: dpa

Ein Unwetter ist am Freitagabend über den Kreis Reutlingen gezogen. Dabei entfachte ein Blitz einen Dachstuhlbrand in einem Haus in Gomadingen. Auch Strommasten wurden umgerissen und Keller liefen voll.

Reutlingen - Nach einem Blitzeinschlag ist der Dachstuhl eines Hauses in Gomadingen (Landkreis Reutlingen) in Flammen aufgegangen. Verletzte habe es bei dem Brand am Freitagabend nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Der Schaden liegt bei 15 000 Euro, die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ein Unwetter zog am Abend über den Landkreis. In Bad Urach beschädigte ein umgestürzter Baum drei Autos. Das Unwetter riss außerdem vier Strommasten um. Sie landeten aber nicht auf der Straße, die Feuerwehr und der Energieversorger waren vor Ort. Wegen Starkregen wurde auf einige Steigen Geröll gespült. Zahlreiche Keller liefen mit Wasser voll.

Als Folge des schwülheißen Wetters sind in der Nacht auf Freitag heftige Gewitter über Teile Baden-Württembergs gezogen. Vor allem der Norden des Landes war betroffen.

