Unwetter auf dem Stuttgarter Weindorf Das Feiern geht weiter

Von Beria Barlik 29. August 2016 - 11:09 Uhr

Das Gewitter hat die sommerliche Atmosphäre am Sonntag in Teilen Stuttgarts zwischenzeitig unterbrochen. Die Besucher des Weindorfes haben sich davon aber nicht abschrecken lassen. Nach dem Schauer wurde weitergefeiert.





Stuttgart - Mitten auf dem Schillerplatz findet dieses Jahr das 40. Weindorf Stuttgarts statt. Das Fest ist zur Tradition geworden und bietet viele verschiedene Weinsorten an. Trotz sommerlich warmen Temperaturen wurden die Besucher am Sonntag gegen Nachmittag von einem heftigen Gewitter überrascht. Das Unwetter hielt jedoch nicht allzu lange an.

