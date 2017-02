Untertürkheimer Kurve für Dresden-Vorverkauf geöffnet VfB will mit 50.000 Fans das Stadion zur Festung machen

Von red 28. Februar 2017 - 17:07 Uhr

Die VfB-Fans können nun für das Spiel gegen Dynamo Dresden auch Karten für die Untertürkheimer Kurve erwerben.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat für das Spiel gegen Dynamo Dresden nun auch die bisher gesperrten Bereiche in der Untertürkheimer Kurve geöffnet. Die Fans können aufatmen.

Stuttgart - Groß war der Aufruhr in der Stuttgarter Fanszene, als vor sechs Tagen bekannt wurde, dass der Verein Teile der Untertürkheimer Kurve nicht sofort für den Vorverkauf freigegeben wurden. Drohte da etwa eine gelbe Wand beim Heimspiel, bevölkert von gut 15.000 Dresdnern? Auf Nachfrage unserer Redaktion beruhigte ein Sprecher des VfB die VfB-Fans: „Es ist bei den meisten Spielen üblich, dass wir einige Blöcke im Vorverkauf zunächst nicht freigeben. So auch in diesem Fall. Das ist also ein üblicher Vorgang.“

Nun auch die Untertürkheimer Kurve im Verkauf

Nun können die VfB-Fans aufatmen. Der Verein hat die bisher gesperrten Bereiche für den Vorverkauf freigegeben. Exklusiv können Mitglieder ab sofort “aufgrund der fantastischen Nachfrage ... zum Sonderpreis für maximal 27 Euro pro Ticket“ (VfB-Mitteilung) Karten in der Untertürkheimer Kurve erwerben. Sowohl die Haupt-, als auch die Gegentribüne sind laut Vereinsangaben so gut wie ausverkauft. Nun wolle man mit den Fans die Stuttgarter Arena „mit mehr als 50000 weiß-roten Fans im Rücken zur Festung“ machen.