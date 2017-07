Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen Großmetzgerei Dietz ist insolvent

Von jui 05. Juli 2017 - 13:49 Uhr

Die Kette betreibt 20 Filialen, etwa im Stuttgarter Milaneo und im Marstall-Center in Ludwigsburg (Symbolbild). Foto: dpa

Die Metzgereikette Dietz aus Bietigheim-Bissingen, die in der Region Stuttgart 20 Filialen betreibt, ist zahlungsunfähig, will das Unternehmen aber erhalten. Bis Herbst soll der Betrieb weiterlaufen. Nun sucht der Insolvenzverwalter nach einem Investor.

Bietigheim-Bissingen - Die Großmetzgerei Dietz aus Bietigheim-Bissingen ist insolvent. Das teilt die Kanzlei Schultze und Braun aus Achern mit, die das Unternehmen zuletzt juristisch beraten hat. Einen entsprechenden Insolvenzantrag hat der Geschäftsführer Wilhelm Dietz in dieser Woche beim Amtsgericht Heilbronn gestellt und befindet sich deshalb inzwischen in einem vorläufigen Insolvenzverfahren.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Anwalt Tibor Braun bestellt. Im September wird dann voraussichtlich das endgültige Verfahren beginnen. Bis dahin erhalten alle rund 110 Mitarbeiter der Metzgereikette ihr Gehalt von der Arbeitsagentur. Der Betrieb in den 20 Filialen in der Region Stuttgart und im Hauptsitz in Bietigheim-Bissingen soll unverändert weiterlaufen. „Kein Kunde steht vor verschlossener Türe“, sagt Joachim Illig von der Kanzlei Illig, Braun und Kirschnek, die Dietz durch das juristische Prozedere begleiten wird.

Außenstände gibt es bei Vermietern und Lieferanten

Die Gründe dafür, warum das Unternehmen, das zuletzt rund zehn Millionen Euro im Jahr umgesetzt hat, seine Rechnungen nicht mehr zahlen kann, seien vielfältig: weniger Kunden, sinkenden Einnahmen, zu hohe Mieten für die Filialen. Derzeit ist Dietz beispielsweise im Ludwigsburger Breuningerland, der Heilbronner Stadtgalerie und dem Stuttgarter Milaneo präsent.

Außenstände gibt es laut Joachim Illig vor allem bei Vermietern und Lieferanten. Trotzdem habe man bei einem ersten Vor-Ort-Termin auch Ansatzpunkte gesehen, wie es künftig weitergehen könne. „Es gibt gesunde Teile des Unternehmens“, sagt der Jurist. Auch werde man sich auf die Suche nach einem Investor machen.

Der Unternehmer selbst sieht das Insolvenzverfahren als Chance, sich zu sanieren. „Wir wollen unsere Metzgerei erhalten“, sagt Wilhelm Dietz. Dafür wolle man sich an „veränderte Marktbedingungen“ und Strukturen anpassen.