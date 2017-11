Unterführung in Ludwigsburg Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Von bin 22. November 2017 - 15:39 Uhr

Graffiti-Spryer werden in Ludwigsburg auf frischer Tat ertrappt. Foto: Sibylle Netz

Eigentlich waren zwei junge Männer dabei, in Ruhe eine Unterführung mit Graffiti zu „bemalen“. Doch dann wurden sie von einem Zeugen beobachtet – und die Nacht endete unerwartet.

Ludwigsburg - Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen haben Polizeibeamte am Mittwoch zwei Verdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren vorläufig festgenommen, die in der Keplerstraße in Ludwigsburg mit Graffiti eine Tunnelwand „verziert“ haben sollen. Gegen 1.45 Uhr konnte der Zeuge beobachten, wie einer der jungen Männer in der Fußgängerunterführung die Tunnelwand mit Farbe besprühte. Nachdem der Zeuge die Polizei darüber informiert hatte, ergriff der 21-Jährige beim Erkennen der Beamten die Flucht und rannte davon.

Sein jüngerer Komplize blieb vor Ort und wurde vorläufig festgenommen. Im Bereich der Solitudestraße konnten die Beamten den flüchtigen Sprayer in einem Hinterhof schließlich einholen und festnehmen. Die mitgeführten Farben warf der 21-Jährige vor seiner Festnahme über einen angrenzenden Zaun. Sie konnten sichergestellt werden. Bei Sprayen hat er eine Buchstabenkombination an der Tunnelwand angebracht, wodurch ein Schaden in unbekannter Höhe entstand. Die beiden Verdächtigen wurden zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Nach einer Befragung wurden die jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.