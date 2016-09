Unterfranken Drei Leichen unter Autobahnbrücke entdeckt

Von red/dpa 30. September 2016 - 13:27 Uhr

Unter dieser Brücke wurden die Leichen eines Vaters und seiner zwei Kinder entdeckt.Foto: dpa

Schock in Unterfranken: Eine Passantin findet unter einer Autobahnbrücke zwei tote Kinder. Einsatzkräfte entdecken in der Nähe auch die Leiche des Vaters. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Ochsenfurt - Grausiger Fund unter einer Mainbrücke: An der Autobahn 7 in Unterfranken hat sich mutmaßlich ein Familiendrama abgespielt. Eine Passantin fand am Freitagmorgen nach Angaben der Polizei zwei tote Jungen auf einem Radweg neben einer Landstraße südöstlich von Würzburg. Hinzugerufene Einsatzkräfte entdeckten wenige Meter weiter auch die Leiche des 42-jährigen Vaters der Kinder. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der drei feststellen. Die Kinder waren zwei und fünf Jahre alt.

„Momentan kann man davon ausgehen, dass sie durch den Sturz von der Brücke zu Tode gekommen sind“, sagte ein Polizeisprecher am Unglücksort. Auf der Autobahnbrücke fanden die Beamten einen Transporter, der auf dem Standstreifen abgestellt war. „Wir gehen davon aus, dass die drei mit diesem Fahrzeug hierher gefahren sind.“ Spekulationen, wonach in dem Transporter ein Abschiedsbrief gefunden worden sei, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Weitere Erkenntnisse soll die Obduktion ergeben

Die Familie stammt aus dem benachbarten Landkreis Kitzingen. Polizisten hätten die Mutter der toten Kinder zu Hause angetroffen, sagte der Polizeisprecher. Sie werde psychologisch betreut und sei derzeit nicht vernehmungsfähig.

Er sprach von einer „menschlich beklemmenden Einsatzsituation“ auch für die Mitarbeiter von Polizei und Rettungsdienst. Dennoch betonte er, dass Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Würzburg derzeit „Todesermittlungen“ in alle Richtungen führten. Weitere Erkenntnisse soll die Obduktion der drei Leichen ergeben.