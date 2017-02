Unterensingen Streiterei zwischen zwei Männern eskaliert

Von red 19. Februar 2017 - 14:36 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert derart, dass einer der beiden eine Schreckschusswaffe zückt (Symbolbild).Foto: dpa-Zentralbild

Zwei Bekannte geraten am Samstagnachmittag in einen handfesten Streit. Dabei kommt sogar eine Schreckschusswaffe zum Einsatz.

Unterensingen - Zwischen zwei Bekannten ist es am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr in der Nürtinger Straße in Unterensingen (Landkreis Esslingen) zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Mehr zum Thema

Ein 35-Jähriger verdächtigte laut Polizei einen 52-Jährigen etwas von ihm entwendet zu haben. Deshalb kam es zunächst zu einem Wortgefecht. In der Folge soll der 52-Jährige eine Stütze einer Schaltafel in Richtung des 35-Jährigen geworfen haben.

Auch eine Schreckschusswaffe kommt zum Einsatz

Daraufhin sei dieser so wütend geworden, dass er seinen Bekannten umgeschubst haben soll und dem am Boden liegenden einen Kinnhaken gegeben und ihn gewürgt haben. Als der nach Luft ringende 52-Jährige wieder aufstehen konnte, ging er in seine Wohnung und holte eine Schreckschusswaffe, ging bis auf drei Meter an den Kontrahenten heran und schoss viermal in seine Richtung.

Die Schusswaffe wurde beschlagnahmt. Der Rettungsdienst nahm den 52-Jährigen mit in ein Krankenhaus, da er über Rückenschmerzen klagte.