Unterensingen im Kreis Esslingen Zwei tote Kinder in Wohnhaus gefunden

Von dja 21. April 2017 - 09:39 Uhr

Grausiger Fund: Am frühen Freitagmorgen wird die Polizei zu einem Großeinsatz nach Unterensingen (Kreis Esslingen) gerufen. Es wurden zwei Kinderleichen gefunden.





10 Bilder ansehen

Unterensingen - In einer Wohnung in Baden-Württemberg sind am Freitagmorgen die Leichen von zwei Kindern gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall, wie ein Polizeisprecher in Reutlingen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bei den toten Kindern aus Unterensingen (Kreis Esslingen) handele es sich um einen Jungen und ein Mädchen im Alter von vier und acht Jahren, hieß es. Zu den Eltern machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Mehr zum Thema

Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart kündigte für den Vormittag eine Pressemitteilung an. Auf Fotos von dem in einem Wohnviertel gelegenen Tatort waren mehrere Rettungsfahrzeuge und Ermittler sowie ein Leichenwagen zu sehen.