Unterensingen 18-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Von red/dpa 09. September 2016 - 08:42 Uhr

Bei einem schweren Unfall in Unterensingen im Kreis Esslingen ist ein 18 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.





Unterensingen - Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto nahe Unterensingen (Kreis Esslingen) gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann war in der Nacht zum Freitag vermutlich, weil er zu schnell unterwegs in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Rettungskräfte fanden den jungen Mann bereits tot in dem Wrack. Die Beamten gehen davon aus, dass der Verunglückte allein am Unfall beteiligt gewesen ist und versuchen nun, anhand der Spuren vor Ort, den genauen Hergang zu rekonstruieren. Es hätten sich bislang keine Zeugen gemeldet, so der Polizist.