Unnützes Geschlechterwissen Typisch Mann – typisch Frau?

Von Jan Georg Plavec 19. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Frauen fahren schlechter Auto, Männer verdienen mehr – was ist da dran? Wir klären auf, und zwar höchstoffiziell mit Zahlen der amtlichen Statistik: elf Mal unnützes Geschlechterwissen.





Stuttgart - In der überregionalen Presse und auch in unserer Zeitung schlug sich jüngst die Meldung nieder, dass in Stuttgart erstmals mehr Männer als Frauen leben würden. Nun ist dieser Männerüberschuss ganz knapp, Medien aber immer gern auf Rekordmeldungen aus. „Typisch Mann, lebt in Stuttgart“ – diese Aussage ist definitiv nicht zu halten.

Also haben wir ein bisschen in der amtlichen Statistik gewühlt, um herauszukriegen, was denn nun wirklich „typisch Mann“ ist in diesem Land. Was wir herausgefunden haben: Männer ziehen in Baden-Württemberg häufiger um als Frauen. In allen Großstädten – außer jetzt Stuttgart – leben mehr Frauen als Männer. Und: die „männlichste“ Stadt Baden-Württembergs liegt gar nicht weit weg von Stuttgart.

Dieses und weiteres unnützes Geschlechterwissen haben wir in der Bildergalerie zusammengetragen. Viel Spaß beim Durchklicken – und bitte: interpretieren Sie diese Zusammenstellung bitte nicht als die ganze Wahrheit über Männer und Frauen.