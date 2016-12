Stuttgart-Vaihingen Rolltreppen-Chaos an der Universität vor dem Ende?

Von red/brb 08. Dezember 2016 - 16:44 Uhr

Noch ein wenig Geduld brauchen Pendler und Studenten an der S-Bahn-Haltestelle Universität in Stuttgart-Vaihingen, ehe sie die Rolltreppen wieder nutzen können.Foto: Markus Merz

Seit Monaten wird am S-Bahn-Halt Universität in Stuttgart-Vaihingen an den Rolltreppen geschraubt. Ein wenig müssen sich die Fahrgäste noch gedulden.

Stuttgart-Vaihingen - Am S-Bahn-Halt Universität in Stuttgart-Vaihingen werden seit September an den dortigen Rolltreppen Arbeiten durchgeführt.

Unter den Studenten macht sich derweil Unmut breit – schließlich müssen sie die vielen Stufen bis hinunter zu den S-Bahn-Gleisen laufen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn besänftigt: „Bald schon werden alle Rolltreppen dort wieder laufen.“ Mittlerweile sei eine von ihnen bereits wieder in Betrieb genommen worden, so der Sprecher am Donnerstag. Bis kurz vor Weihnachten sollen dann alle acht wieder funktionieren. Der Aufzug funktioniere wie gehabt.

Die Deutsche Bahn investiert bei diesem Projekt 2,5 Millionen Euro.