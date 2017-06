Universität Stuttgart-Vaihingen Brand im Keller eines Uni-Gebäudes

Von red 26. Juni 2017 - 18:06 Uhr

Auf dem Gelände der Universität in Stuttgart-Vaihingen hat es am Montagnachmittag gebrannt. Zwei Menschen sind verletzt worden.





Stuttgart-Vaihingen - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag auf dem Gelände der Universität in Stuttgart-Vaihingen in einem Kellerraum eines Bürogebäudes am Pfaffenwaldring ein Brand ausgebrochen. Zwei Männer haben sich leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte kümmerten sich um diese.

Zeugen hatten nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr schwarzen Rauch bemerkt, der aus dem Kellergeschoß des Gebäudes drang und alarmierten die Feuerwehr. Der Brand brach ersten Ermittlungen zufolge in einem der Kellerräume aus und griff teilweise auf Decken und Wände über.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.