Unicef Snowflake Ball Katy Perry und Orlando Bloom: Promis für den guten Zweck

Von Lena Marie Schropp 30. November 2016 - 15:34 Uhr

Aufhübschen, um zu helfen: Beim jährlichen Unicef Snowflake Ball zeigen sich Hollywoods Schauspiel- und Musikgrößen auf dem roten Teppich und sammeln damit Spenden für die Kinderhilfsorganisation.





New York City - Die Stars und Sternchen Hollywoods lassen sich zurechtmachen, erscheinen auf dem roten Teppich und unterstützen so die Kinderhilfsorganisation Unicef. Mehr als 27 Millionen Dollar haben diese Wohltätigkeitsbälle über die vergangenen elf Jahre gesammelt. Auch in diesem Jahr erschienen wieder mehr als 800 einflussreiche Menschen, um den guten Zweck zu fördern.

Preis nach Audrey Hepburn benannt

Geehrt wurden bei der Gala unter anderem Katy Perry mit dem Audrey Hepburn Humanitarian Award für ihre Arbeit als Unicef-Botschafterin und Autorin Moll Anderson mit dem Spirit of Compassion Award, einem Preis für ihren „mitfühlenden Geist“.

