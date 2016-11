Unglück in Kolumbien Flugzeug mit brasilianischem Fußballteam abgestürzt

Von red/dpa/AP 29. November 2016 - 06:53 Uhr

An Bord der Maschine waren nach Behördenangaben die Spieler der Profimannschaft Chapecoense.Foto: AFP

Auf der Reise zur Finalrunde des Südamerica-Cups ist ein Flugzeug mit einer brasilianischen Mannschaft abgestürzt. Offenbar waren mehr als 80 Menschen an Bord.

Bogotá - In Kolumbien ist nach Behördenangaben ein Flugzeug mit 81 Menschen an Bord abgestürzt. Ob es Überlebende gab, war zunächst unklar. Der Flughafen von Medellín bestätigte, dass in der Chartermaschine Mitglieder des brasilianischen Fußballclubs Chapecoense saßen. Das Flugzeug war am späten Montagabend (Ortszeit) auf dem Weg nach Medellín, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens. Dort sollte das Team am Mittwoch im Finale der Copa Sudamericana gegen Atlético Nacional antreten.

Die Luftfahrtbehörden erklärten, die Maschine - ein Kurzstreckenflugzeug vom Typ British Aerospace 146 der bolivianischen Charterfluggesellschaft Lamia - habe gegen 22 Uhr wegen eines elektronischen Fehlers einen Notfall gemeldet. Der Bürgermeister von Medellín, Federico Gutierrez, sprach in einem Radiointerview von einer „Tragödie riesigen Ausmaßes“. Rettungskräfte befänden sich auf dem Weg zur Unglücksstelle. Ein Hubschrauber der Luftwaffe musste wegen schlechter Sicht kehrtmachen.

Nach Behördenangaben stürzte die Maschine auf dem Weg zum Flughafen von Medellín ab. Zuvor hatte sie einen Zwischenstopp in Bolivien eingelegt. An Bord befanden sich den Angaben zufolge 72 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Die Gegend rund um die Stadt ist bergig. In dem südamerikanischen Land kam es rund um den Unglückszeitpunkt zu heftigen Regenfällen und Gewittern.

Chapecoense ist ein Verein aus Chapecó im südbrasilianischem Bundesstaat Santa Catarina, der erst 2014 in die Erste Liga Brasiliens aufgestiegen ist. Das Fußballteam war über Santa Cruz de la Sierra in Bolivien nach Kolumbien geflogen.