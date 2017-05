Unglück bei Darmstadt 16-Jährige von Zug erfasst

Von red/AFP 18. Mai 2017 - 08:54 Uhr

Eine 16-Jährige ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Eine 16-Jährige ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Die Jugendliche starb. Eine Notbremsung war vergebens.

Darmstadt - Ein 16-jähriges Mädchen ist in Hessen auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Jugendliche fuhr am Mittwochabend in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg und wollte den Bahnübergang überqueren, als sie von dem Personenzug erfasst wurde, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der Zugführer versuchte noch, den Zusammenprall durch akustische Warnsignale und eine Notbremsung zu verhindern.

Sachverständiger prüft Unfallhergang

Im Zug befanden sich 20 Fahrgäste. Sie wurden zu einen nahegelegenen Bahnhof gebracht. Keiner der Zuginsassen wurde offenbar verletzt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt schaltete einen Unfallsachverständigen ein, um den Hergang des Unglücks zu untersuchen. Die Bahnstrecke war für rund drei Stunden gesperrt.