Ungewöhlicher Streit in Kornwestheim Mütter schlagen sich wegen ihrer Kinder

Von bin 24. November 2017 - 12:17 Uhr

Zwei Mütter sind in Kornwestheim aneinander geraten. Foto: EPA

Eigentlich sind zwei Schüler in Kornwestheim aneinander geraten. Doch erst als die Mütter der beiden dazu gerufen werden und aufeinander treffen, eskaliert der Streit richtig.

Kornwestheim - Richtig zur Sache ging es am Donnerstag gegen 16.20 Uhr am Salamanderplatz in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Im Vorraum des Real-Einkaufsmarktes trafen zwei Schüler im Alter von 9 und 11 Jahren aufeinander, die aufgrund anhaltender Streitigkeiten aneinander gerieten. Nachdem die jeweiligen Mütter im Alter von 40 und 49 Jahren auf diesen Umstand aufmerksam wurden, entfachte sich ein weiterer Streit. Nach einem kurzen Wortgefecht soll dieser Krach in einem handfesten Gemenge der beiden Erwachsenen geendet haben.

Ein Bauarbeiter konnte die beiden Mütter schließlich trennen. Kurz darauf mischte sich ein 51-jähriger Angehöriger einer der Mütter in den Streit ein und beleidigte die 49-Jährige mehrfach. Die Polizeibeamten suchen nun nach Zeugen, die den Ablauf der Auseinandersetzung beobachten konnten. Bitte unter 07154 / 131 30 melden.