Unfallverursacher geflüchtet Mann befreit Frau aus brennendem Auto

Von red/dpa/lsw 27. September 2017 - 21:55 Uhr

Bei Laudenbach im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Frau scher verunglückt. Foto: dpa

Bei Laudenbach im Rhein-Neckar-Kreis hat ein Autofahrer einer 55-Jährigen die Vorfahrt genommen. Der Wagen der Frau krachte gegen die Leitplanke und geriet in Brand. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Laudenbach - Ein Mann hat nach einem Unfall eine Schwerverletzte aus ihrem brennenden Auto gerettet. Zuvor war der Unfallverursacher geflüchtet.

Mehr zum Thema

Der unbekannte Fahrer nahm der 55-Jährigen mit seinem Wagen bei Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) am Mittwoch die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Beim Ausweichen krachte die Frau mit ihrem Auto frontal in die Leitplanke, das Auto geriet sofort in Brand.

Ein Zeuge befreite die Schwerverletzte aus ihrem Wagen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Von dem Unfallverursacher fehlte am Abend jede Spur.