Unfallserie mit 18-Jährigen Kein gutes Wochenende für Fahranfänger

Von Wolf-Dieter Obst 28. November 2016 - 09:47 Uhr

Wie kriegen wir den wieder auf die Beine? Die Feuerwehr am Unfallort bei BotnangFoto: 7aktuell.de | Alexander Hald

Ihren Führerschein haben sie noch nicht lange – und womöglich haben sie den auch schon wieder los: Für Fahranfänger war das Wochenende nicht gerade erfreulich, weil sie in und um Stuttgart spektakuläre Unfälle auslösten.

Stuttgart - Der Mercedes, auf Mama angemeldet, hat wohl nur noch Schrottwert. In der Nacht zum Sonntag liegt der Wagen in einem Waldstück zwischen dem Botnanger Sattel und dem Ortseingang von Botnang auf dem Dach. Einziger Trost: Der 18-Jährige am Steuer blieb wie seine beiden Mitfahrer von schlimmeren Verletzungen verschont. Allenfalls eine Gehirnerschütterung, so der Verdacht vor der Fahrt ins Krankenhaus.

Mehr zum Thema

Der Unfall spielte sich nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 2.50 Uhr ab. Der junge Mann, vor wenigen Tagen erst 18 geworden, war mit dem C-Klasse-Mercedes vom Stuttgarter Westen in Richtung Botnang unterwegs. Offenbar viel zu schnell: In der Rechtskurve der Botnanger Straße, kurz vor Beginn der Betonmittelleitwand, kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Schaden wird von der Polizei auf 6000 Euro geschätzt.

Sie kommen von der Fahrbahn ab

Kein gutes Wochenende für Fahranfänger. Fast 24 Stunden zuvor, am Samstag gegen 2.20 Uhr, verunglückte ein 18-Jähriger auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Degerloch und Flughafen/Messe. Der Smart-Fahrer kam aus ungeklärter Ursache auf Höhe der Überleitung beim Stadtteil Fasanenhof nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke, schleuderte dann nach links. Am Wagen entstand 8000 Euro Totalschaden, der Schaden an der Leitplanke wird auf 2700 Euro geschätzt. Der junge Mann blieb unverletzt. Ein unfallträchtiger Streckenabschnitt: Am Abend kam es in Gegenrichtung an der Anschlussstelle Möhringen zu einem schweren Unfall.

Ein weiterer 18-Jähriger baute am Samstag gegen 1 Uhr in der Klinglestalstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen ebenfalls spektakulären Unfall. Der junge BMW-Fahrer kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Erdwall und stieß mit seinem Vorderrad gegen einen großen Stein. Durch die Wucht des Aufpralls riss das Rad ab – der BMW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine beiden 16 und 17 Jahre alten Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.