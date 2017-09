Stuttgart-Münster Kuriose Unfallserie vor einer Bankfiliale

Von Wolf-Dieter Obst 21. September 2017 - 10:15 Uhr

Ein Schelm, der Böses dabei denkt: Eine Bankfiliale in Stuttgart-Münster scheint reihenweise ältere Autofahrer zu verwirren.





Stuttgart - Die Freibergstraße 34 im Stadtteil Münster ist eigentlich ein ruhiger beschaulicher Ort, vor einer Bankfiliale gibt es reichlich Parkplätze. Doch genau dort ereignen sich immer wieder spektakuläre Unfälle mit ähnlichem Muster: Ältere Autofahrer verlieren die Kontrolle über ihre Automatikfahrzeuge, verwechseln Gas- und Bremspedal, schießen übers Ziel hinaus.

Beim jüngsten Fall ist ein 86 Jahre alter Autofahrer auf die falschen Pedale geraten. Beim Einfahren auf einen Parkplatz gab er am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit seinem Hyundai plötzlich Vollgas. „Der Wagen überwand einen Bordstein und einen Poller und wurde schließlich von einer Baumeinfassung gestoppt“, sagt Polizeisprecher Martin Schautz. Zum Glück: Womöglich wäre der Pkw noch in der Bankfiliale gelandet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 3200 Euro geschätzt.

Irrfahrt vor Schaufenster und Zaun

Schon wieder dort. Für die Polizei sind kuriose Unfalleinsätze in der Freibergstraße mittlerweile Routine. Im Januar 2016 gab es einen ähnlichen Unfall, bei dem eine 84 Jahre alte Mercedes-Fahrerin sogar unmittelbar vor einem Schaufenster der Bankfiliale landete. Auch in diesem Fall hatte die Fahrerin beim Einparken offenbar das Gas- und Bremspedal verwechselt. Sie fuhr über den Gehweg und durch eine Hecke, stürzte mit den Vorderrädern etwa einen Meter ab. Damals entstand etwa 3000 Euro Schaden.

Glücklicherweise ebenfalls glimpflich endete ein Einparkversuch im Juni 2014 ein paar Meter weiter. Eine 89 Jahre alte VW-Fahrerin gab versehentlich Vollgas, schanzte durch ein Gebüsch einen abschüssigen Hang hinunter und landete spektakulär am Zaun eines Kindergartens. Es blieb bei 2000 Euro Sachschaden.

Pedale verwechselt: Das passiert von 42 bis 95

Das Verwechseln der Pedale, das Fehlen einer Kupplung, der Kontrollverlust – immer wieder sind Autofahrer plötzlich überfordert, wenn der Wagen plötzlich eine überraschende Bewegung macht. Am Montag beispielsweise erwischte es einen 86-jährigen Autofahrer in der Gartenstraße in Vaihingen. Eigentlich wollte er nur nach rechts abbiegen. Dann aber gab er Vollgas und rammte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Verkehrszeichen. Der älteste Autofahrer in den letzten Monaten ist ein 95-Jähriger gewesen. Doch Fehler mit den Pedalen passieren nicht nur Senioren. Andere Unfallopfer waren 42 und 53 Jahre alt.