Unfallflucht in Tamm Drei Autos beschädigt und einfach weitergefahren

Von sada 17. Juli 2017 - 15:54 Uhr

Ein Auto ist durch den Aufprall so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Foto: dpa

Ein Anwohner beobachtet wie der Unfallverursacher mit seinem Wagen drei parkende Autos zusammenschiebt und einfach davonbraust.

Ludwigsburg - Ein Mecedes-Fahrer verursachte am frühen Montagmorgen in der Heilbronner Straße in Ludwigsburg einen Unfall mit drei parkenden Autos. Es entstand dabei ein Schaden von 17.000 Euro.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, hörte ein Anwohner einen lauter Knall. Als er aus einem Fenster sah, sah er ein silbergraues Auto, das er für einen Mercedes hielt, gegen 3.25 Uhr davonfahren. Aus unbekannter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn der Heilbronner Straße ab und kollidierte mit einem geparkten VW. Durch die Wucht des Aufpralls machte der VW einen Satz nach vorne, prallte in das Heck eines ebenfalls geparkten Peugeot, der schließlich auch noch einen davor stehenden BMW beschädigte.

Die Polizei sucht Zeugen

Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung der Brächterstraße fort. Der VW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Mutmaßlich wurde auch das Fahrzeug des Unbekannten massiv beschädigt.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 in Verbindung zu setzen.