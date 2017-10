Unfallflucht in Ditzingen anders herum Angefahrener Wagen wird gesucht

Von kwa 05. Oktober 2017 - 14:48 Uhr

Als die Polizei an den Unfallort kommt, ist das geschädigte Auto weg. Foto: dpa

Unfallflucht einmal andersherum: Die Polizei in Ditzingen steht vor der Situation, dass sie einen Zeugen und den mutmaßlichen Verursacher eines Unfalls kennt – der Geschädigte aber ist nicht bekannt und wird nun gesucht.

Ditzingen - Am Mittwochabend dieser Woche hat ein Zeuge kurz nach 18 Uhr beobachtet, wie in der Gartenstraße in der Ditzinger Kernstadt (Kreis Ludwisgburg) ein Auto einen geparkten Wagen streifte und weiterfuhr. Wie die Polizei berichtet, merkte sich der Mann das Kennzeichen, alarmierte die Polizei und zeigte den Vorfall an.

Mehr zum Thema

Die Polizei ermittelte eine 46-Jährige Fahrerin, die geflüchtet ist

Die Beamten ermittelten eine 46 Jahre alte Frau als mutmaßlich diejenige, die mit ihrem Opel den Unfall verursacht hatte und dann geflohen war, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Beamten am Unfallort das beschädigte Auto in Augenschein nehmen wollten, war dieses nicht mehr da. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen Transporter, vermutlich der Marke Mercedes, handeln.

Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56/4 35 20, sucht den Besitzer dieses Wagens und bittet ihn, sich zu melden. Die Unfallflucht, juristisch „unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“ genannt ist eine Straftat. Bei der Verfolgung und der Strafzumessung gegen den Beschuldigten ist nicht unerheblich, wie hoch der Schaden ist. Zudem geht es um zivilrechtliche Schadensersatzansprüche.