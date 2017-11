Unfall mit zwei Toten auf A3 Badminton-Profi Meijs stirbt – Polizei ermittelt gegen Gaffer

Von red/dpa 17. November 2017 - 10:07 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Ratingen sind zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter der Badminton-Bundesligaspieler Erik Meijs. Die Polizei hat nun unter anderem Ermittlungen gegen Schaulustige aufgenommen.





8 Bilder ansehen

Düsseldorf - Die Polizei ermittelt nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Ratingen mit zwei Toten gegen den Unfallverursacher und gegen Schaulustige. Der Lastwagen-Fahrer aus Ungarn, der am Donnerstagmorgen vor dem Kreuz Breitscheid in ein Stauende gerast war, müsse sich in einem Anhörungsbogen zum Hergang äußern, teilte die Polizei Düsseldorf mit. In Untersuchungshaft sitzt er nicht.

Mehr zum Thema

Die Polizei wertet zudem Videoaufnahmen vom Gegenverkehr aus, um Gaffer zu ermitteln. Die Beamten sprachen davon, dass zahllose Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn völlig ungeniert Fotos und Videos von der Unfallstelle gemacht hätten. Solche Aufnahmen können als Ordnungswidrigkeit oder auch als Straftat verfolgt werden. Die Bußgelder liegen zwischen 20 und 1000 Euro - aber auch eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren ist laut Gesetz möglich.

In den Unfall waren zwei Lastwagen und fünf Autos involviert, zwei Menschen wurden tödlich verletzt, darunter der 26 Jahre alte Badminton-Bundesligaspieler Erik Meijs. Eine 65-jährige Frau liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Der deutsche und weltweite Badmintonsport trauert um Erik Meijs. Der Niederländer verstarb an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls am Donnerstagabend. Unsere Gedanken sind bei seiner Freundin Birgit Overzier und den Angehörigen. pic.twitter.com/SjMQw7nObW— DBV (Verband) (@DBVbadminton) 16. November 2017