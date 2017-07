Unfall mit Elektroauto in Waldenbuch Crash fordert sieben Verletzte, darunter zwei Kinder

Von kap 11. Juli 2017 - 19:32 Uhr

Ein schwerer Unfall hat am Dienstagnachmittag in Waldenbuch sieben Verletzte gefordert, darunter zwei schwer verletzte Kinder. In den Crash war auch ein Elektroauto verwickelt.





Waldenbuch - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Waldenbuch (Kreis Böblingen) sind sieben Menschen teils schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Gartenstraße in Waldenbuch gegen 17.30 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem auch ein BMW-Elektroauto beteiligt war. Der BMW kollidierte mit einem Ford und anschließend mit einem am Straßenrand geparkten Bagger.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zum Unfallort. Die sieben Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die zwei Kinder erlitten schwere Verletzungen.

Da ein Elektroauto in den Unfall verwickelt war, mussten die Einsatzkräfte gewährleisten, dass es zu keinen Stromschlägen durch freigelegte Leitungen kommt. In Elektroautos befinden sich Kabel, die mit bis zu 600 Volt geladen sind – freigelegt bedeuten diese für die Unfallopfer und die Retter unmittelbare Lebensgefahr.

Zum Sachschaden kann die Polizei noch nichts sagen.