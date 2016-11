Unfall in Weinstadt Autofahrerin landet im Schaufenster einer Bank

Von red/dpa/lsw 19. November 2016 - 14:37 Uhr

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Weinstadt in das Fenster einer Bank gefahren. Der Grund des Unfalls ist bereits gefunden. Ein paar Blumenkübel und die Fenster der Bankfiliale wurden in Mitleidenschaft gezogen.





Weinstadt - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) im Schaufenster einer Bank gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war wohl ein Fahrfehler Grund für das Missgeschick.

Verletzte wurde bei dem Vorfall am Samstag niemand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Das Auto und das Bankgebäude wurden beschädigt.