Unfall in Weil im Schönbuch Autofahrer verliert Kontrolle und rast gegen Bäume

Von red/jbr 21. Oktober 2017 - 11:43 Uhr

Auf einer Kreisstraße bei Weil im Schönbuch im Kreis Böblingen verliert ein offenbar betrunkener Aufofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Ein 27-Jähriger und ein 26-Jähriger verletzen sich schwer.





Weil im Schönbuch - Bei einem Verkehrsunfall bei Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) sind am Samstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 27-jährige Fahrer auf der Kreisstraße K 1050 von Waldenbuch in Richtung Weil im Schönbuch zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über das Auto und krachte gegen mehrere Bäume. Der 27-Jährige und sein 26-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Der Fahrer sei bei dem Unfall nach Einschätzung der Beamten betrunken gewesen.

Laut Polizei hatte sich das Auto bei dem Unfall überschlagen und war daraufhin auf einem Acker gelandet. Ein Anwohner kam zur Hilfe und befreite den eingeklemmten Fahrer mit einem Radlader aus dem Wagen. Das stark beschädigte Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die K 1050 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.