Unfall in Waiblingen Feuerwehr muss Fahrer aus Auto befreien

Von red 24. November 2017 - 09:36 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Waiblingen muss die Feuerwehr eine Person aus ihrem völlig demolierten Fahrzeug befreien. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr ist es in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) an der Kreuzung an der Talaue Richtung Beinstein zu einem schweren Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem VW Golf eine Person in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Waiblingen musste das Dach des Opel entfernen. Die verletzte Person wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt.

Unbekannte Unfallursache

Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte vor Ort. Die Kreuzung musste in beide Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.