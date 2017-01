Unfall in Waiblingen 87-Jähriger sorgt für Mercedes-Karambolage in Waschanlage

Von Phillip Weingand 03. Januar 2017 - 17:17 Uhr

Das Verwechseln von Gas und Bremse kann schlimme Folgen haben.Foto: dpa

Als ein 87-Jähriger im Rems-Murr-Kreis seinen Mercedes waschen will, verwechselt er Gas- und Bremspedal – mit verheerenden Folgen.

Waiblingen - Weil ein 87-jähriger Mercedesfahrer Gas- und Bremspedal verwechselt hat, ist es am Dienstag in einer Waschstraße an der Alten Bundesstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall mit rund 70 000 Euro Schaden gekommen.

Mehr zum Thema

Gegen 14 Uhr fuhr der Senior mit seinem Auto auf einen weiteren Mercedes auf, der gerade in der Waschstraße stand, und schob diesen auf einen dritten Mercedes. Auch die Waschstraße wurde in Mitleidenschaft gezogen. Laut der Polizei beträgt der Schaden an der Anlage rund 50 000, am Auto des Verursachers 10 000 und an den anderen Autos je 5000 Euro.