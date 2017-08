Unfall in Vaihingen an der Enz Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 49-Jähriger Mann wird auf seinem Motorad auf der B 10 bei Vaihingen an der Enz übersehen und von einem Auto erfasst. Schwer verletzt muss er ins Krankenhaus.

Vaihingen - Schwer verletzt worden ist ein 49-jähriger Mann am Montagnachmittag bei eine Unfall auf der B 10. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Zusammenstoß ereignete sich um 16.30 Uhr, ein 65-Jähriger bog mit seinem Mercedes von der der Vaihinger Straße an der Einmündung zur B 10 nach links Richtung Vaihingen ab.

Vermutlich übersah er den 49-Jährigen, der von links auf einem Motorrad heranfuhr, nachdem die für ihn geltende Ampel auf „Grün“ geschaltet hatte. Es kam zur Kollision, so dass der Motorradfahrer stürzte und dabei verletzt wurde. Das Zweirad war nicht mehr zu benutzen und wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen bittet unter 07042 / 9410 Unfallzeugen, sich zu melden.