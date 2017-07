Unfall in Unterensingen Auto umgekippt

Von kaw 25. Juli 2017 - 17:00 Uhr

In Unterensingen missachtet eine Autofahrerin die Vorfahrtsregeln und kracht in die Seite eines anderen Fahrzeugs.





Unterensingen - Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr an der Einmündung der Austraße in die Brückenstraße in Unterensingen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war eine 51-jährige Esslingerin mit ihrem Auto auf der Brückenstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 39-jährigen Ford-Fahrerin. Diese hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren und krachte mit ihrem Wagen mit so großer Wucht in die Seite des anderen Autos, dass dieses angehoben wurde und auf die Fahrerseite kippte.

Beide Frauen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 21 000 Euro.