Unfall in Thüringen Autofahrer fährt gegen „Runter vom Gas“-Schild

Von red/dpa 04. Dezember 2017 - 12:30 Uhr

Ein Autofahrer ist wegen überhöhter Geschwindigkeit gegen dieses Schild gekracht. Foto: Polizei Thüringen/dpa

Das Schild mahnte zum Drosseln der Geschwindigkeit – und hat seine Wirkung offenbar verfehlt: Ein Autofahrer ist dagegen gefahren, weil er zu schnell unterwegs war.

Ronneburg - Ausgerechnet gegen die Hinweistafel „Runter vom Gas“ ist ein eiliger Autofahrer in der Nähe von Gera (Thüringen) gekracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 20-Jährige am Sonntagabend auf der schneebedeckten Autobahn 4 unterwegs.

Für die winterlichen Verhältnisse war er zu schnell und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der junge Mann fuhr gegen das Schild, überschlug sich mit dem Wagen und landete im Straßengraben. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.