Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen Auto kracht gegen Stadtbahn

Von red 28. September 2016 - 12:18 Uhr

Eine Autofahrerin übersieht in Stuttgart-Zuffenhausen eine rote Ampel und prallt mit einer Stadtbahn zusammen. Es kommt zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr.





Stuttgart-Zuffenhausen - Eine 34-jährige Opel-Fahrerin ist am Mittwochmorgen in der Haldenrainstraße in Stuttgart-Zuffenhausen mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammengestoßen.

Wie die Polizei meldet, fuhr die Frau gegen 8.15 Uhr auf der Haldenrainstraße in Richtung Kelterplatz. Kurz vor dem Kelterplatz fuhr sie in den Kreisverkehr. Dort queren die Stadtbahngleise den Kreisverkehr, welcher durch Ampeln geregelt wird. Offenbar übersah die 34-Jährige, dass die Ampel für sie Rot zeigte, und prallte mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn zusammen, an deren Steuer ein 41-Jähriger saß.

Der Opel wurde durch den Aufprall nach rechts geschleudert und prallte gegen mehrere große Steine. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die Strecke der U7 zwischen den Haltestellen Hohensteinstraße und Kelterplatz sowie die Haldenrainstraße vorübergehend gesperrt werden.