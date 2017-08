Unfall in Stuttgart-Süd Lkw stößt mit Stadtbahn zusammen

Von red/dja 02. August 2017 - 17:10 Uhr

Am Donnerstag ist es in Stuttgart-Süd zu einem Unfall mit einer Stadtbahn gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 30-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Lkw in Stuttgart-Süd unterwegs. Als er die Stadtbahngleise überqueren will, übersieht er offenbar eine rote Ampel.

Stuttgart - Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Stadtbahn ist am Mittwochnachmittag in der Böblinger Straße (Stuttgart-Süd) ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Ein 30 Jahre alter Lastwagenfahrer wollte laut Polizei mit seinem Lkw gegen 13.40 Uhr im 90-Grad Winkel die Gleise der Stadtbahn überqueren. Dabei übersah er offenbar eine rote Ampel und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U1, die in Richtung Südheimer Platz unterwegs war, zusammen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.