Unfall in Stuttgart-Plieningen Stadtbahn überrollt Mann

23. Januar 2017

Ein 57-Jähriger wird in der Nacht zum Montag bei einem Stadtbahnunfall in Plieningen lebensgefährlich verletzt. Laut der Polizei hat der Stadtbahnfahrer nicht bemerkt, dass er den Mann am Fuß überrollte.

Stuttgart - An der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie U3 in Plieningen ist in der Nacht zum Montag ein Mann von einer Stadtbahn überfahren worden. Der Unfall ist für die Polizei noch rätselhaft, da der Stadtbahnfahrer ihn nicht bemerkte. Der 57-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und sei stark unterkühlt gewesen als ein Passant ihn fand, sagte ein Polizeisprecher.

Der 57 Jahre alte Mann hatte offenbar längere Zeit auf den Schienen gelegen, dafür spreche die Unterkühlung, welche die Rettungskräfte feststellten. Ein Passant entdeckte den Verletzten gegen 1.10 Uhr und verständigte die Polizei. Die Bahn hatte den Mann am Fuß überrollt, als sie von Plieningen wegfuhr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Mann auf die Schienen gestürzt war, und deswegen erfasst wurde, oder unter die Abfahrende Bahn geriet, ist noch nicht geklärt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es wegen des Unfalls nicht, da um diese Zeit keine weiteren Stadtbahnen auf der Strecke mehr fahren.