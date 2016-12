Unfall in Stuttgart-Ost Nach Unfall auf Baum geprallt

Von red 27. Dezember 2016 - 18:42 Uhr

In Stuttgart-Ost kommt es am Dienstag zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, eines der beiden prallt anschließend gegen einen Baum.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Mercedes ist am Dienstag in der Ostendstraße in Stuttgart-Ost nach dem Zusammenprall mit dem Seat einer 38-Jährigen gegen einen Baum geprallt.

Mehr zum Thema

Der 18-Jährige fuhr gegen 16.55 Uhr in der Ostendstraße Richtung Talstraße. Die 38-Jährige fuhr von der Stuifenstraße in die Ostendstraße ein, übersah dabei offenbar den bevorrechtigten Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Der Mercedes wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und prallte gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen. Der 17-jährige Beifahrer im Seat wurde leicht verletzt, Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort.

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Ostendstraße in Fahrtrichtung Talstraße gesperrt werden, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer: 0711/8990-4100 zu melden.