Unfall in Stuttgart-Ost Fahranfängerin verliert Kontrolle, Auto landet auf dem Dach

Von Christine Bilger 06. März 2017 - 09:03 Uhr

Eine junge Frau ist am Montagmorgen mit ihrem Auto in der Planckstraße verunglückt. Der Wagen überschlug sich. Erst am Samstag hatte die Fahrerin ihren 18. Geburtstag gefeiert.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Das neue Lebensjahr hat für eine junge Fahranfängerin schlecht angefangen. Nur zwei Tage nach ihrem 18. Geburtstag hatte sie am Montagmorgen einen schweren Unfall, bei dem sich ihr Wagen überschlug. Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen, die Rettungskräfte brachten sie aber trotzdem in ein Krankenhaus.

Mehr zum Thema

Die Polizei kennt die genaue Unfallursache noch nicht

Die Frau war gegen 6.50 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Stuttgarter Osten auf der Planckstraße unterwegs. Warum sie auf der leicht abschüssigen Straße die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist laut der Polizei noch nicht geklärt. Ebenso können die Ermittler noch keine Angaben zur Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls machen. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Audi A3. Bei dem Aufprall wurde ihr Auto abgewiesen und überschlug sich.

Der VW Golf kam danach in der Fahrbahnmitte auf dem Dach zum Liegen. Den Unfall an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu leichten Behinderungen, bis das Fahrzeug geborgen war.