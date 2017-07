Unfall in Stuttgart-Ost Bus macht Vollbremsung, Fahrgast schwer verletzt

Von red 22. Juli 2017 - 12:04 Uhr

In Stuttgart ist in einem Bus wegen einer Vollbremsung schwer verletzt worden (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nachdem ein Busfahrer scharf bremsen musste, ist ein Fahrgast nun schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Stuttgart - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag in der Wagenburgstraße/Schwarenbergstraße in Stuttgart-Ost ereignet hat.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Lastwagen Opel Vivaro befuhr gegen 17.39 Uhr die Wagenburgstraße in Richtung Wagenburgtunnel. An der Kreuzung mit der Schwarenbergstraße bog er verbotenerweise nach links ab. Ein entgegenkommender 40-jähriger Fahrer eines SSB-Busses musste daraufhin voll bremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Ein 57-jähriger Fahrgast kam infolge der Bremsung zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde nach Versorgung durch den Rettungsdienst stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.