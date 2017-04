Unfall in Stuttgart-Nord Mit Stadtbahn kollidiert

Von red 04. April 2017 - 19:05 Uhr

Der Mercedes ist bei dem Unfall schwer beschädigt worden.Foto: 7aktuell.de/Jens Pusch

Wieder ein Zusammenstoß einer Stadtbahn mit dem Auto: Laut Polizei hatte der Autofahrer verbotenerweise abbiegen wollen.

Stuttgart-Nord - Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn der Linie U 12 ist am Dienstagnachmittag nach ersten Schätzungen ein Schaden von zirka 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Ein 49-jähriger Autofahrer war laut Polizei gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes in der Nordbahnhofstraße in Richtung Löwentor unterwegs und wollte entgegen der Vorschriften in die Sarweystraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar die neben ihm fahrende Stadtbahn der Linie U 12, die in Richtung Löwentor unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. Der 49-jährige Stadtbahnfahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern.

Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr für eine halbe Stunde in Richtung Hallschlag gesperrt.