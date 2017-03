Unfall in Stuttgart Lkw schiebt Auto vor sich her

Von red/dja 23. März 2017 - 17:13 Uhr

Eine 60-jährige Autofahrerin ist auf der Willy-Brandt-Straße in Stuttgart unterwegs. Plötzlich fährt ihr ein Lkw hinten auf und schiebt sie mehrere Meter vor sich her.





Stuttgart - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen wegen eines Unfalls ist es am Donnerstagnachmittag in der Willy-Brandt-Straße (S-Mitte) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 60-Jährige gegen 14.40 Uhr auf der rechten Spur der Willy-Brandt-Straße in Stuttgart in Richtung Bad Cannstatt. Auf der mittleren Spur fuhr in gleicher Richtung ein 26-Jähriger mit seinem Lkw.

Offenbar fuhr der Lkw auf den Mercedes auf und schob ihn mehrere Meter vor sich her. Die 60-Jährige verletzte sich leicht, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Bad Cannstatt.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3100 zu melden.