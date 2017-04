Unfall in Stuttgart-Feuerbach Radfahrer angefahren – langer Stau

Von red 03. April 2017 - 19:11 Uhr

Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall auf der Heilbronner Straße verletzt worden. Wegen des Unfalls staute sich der Feierabendverkehr stadtauswärts auf eine erhebliche Länge.





Stuttgart - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagnachmittag in der Heilbronner Straße auf Höhe der Krailenshaldenstraße in Stuttgart ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der 29 Jahre alte Fahrer eines Mini war gegen 15 Uhr auf der mittleren Fahrspur der Heilbronner Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Nachdem die Ampel vor der Krailenshaldenstraße von Rot auf Grün umschaltete, fuhr der 29-Jährige los. In diesem Moment fuhr der 14-Jährige von der Sieglestraße kommend über die Kreuzung der Heilbronner Straße, prallte gegen den Mini und stürzte zu Boden.

Nach ersten Ermittlungen trug der 14-Jährige keinen Helm. Ein links neben dem Mini fahrender Lastwagen konnte den Zusammenstoß mit dem 14-Jährigen offenbar durch eine Vollbremsung noch verhindern. Durch den Unfall staute sich der Feierabendverkehr auf der Heilbronner Straße stadtauswärts auf eine erhebliche Länge.

In umgekehrter Richtung war es am Montagmittag in Höhe der Friedrichswahl nach einem Unfall ebenfalls zu einem langen Stau gekommen.