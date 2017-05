Unfall in Stuttgart-Feuerbach Lastwagen schleift Auto mit

03. Mai 2017

Am Mittwochvormittag ist eine 36-Jährige in ihrem Auto in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach unterwegs. Auf einmal stößt sie gegen einen Lastwagen.





Stuttgart-Feuerbach - Eine 36 Jahre alte Peugeot-Fahrerin ist am Mittwoch in der Heilbronner Straße (Stuttgart-Feuerbach) beim Fahrstreifenwechsel mit einem Lastwagen kollidiert.

Wie die Polizei mitteilt, war die 36-Jährige gegen 11.30 Uhr mit ihrem Peugeot Cabrio in Richtung Zuffenhausen unterwegs. Offenbar fuhr sie auf Höhe der Krailenshaldenstraße auf der rechten Spur geradeaus weiter und stieß gegen den dort fahrenden Lastwagen. Dabei wurde das Auto einige Meter mitgeschleift und gegen eine Leitplanke gedrückt.

Die Autofahrerin kam ins Krankenhaus

Die Fahrzeugfront geriet hierbei unter den Lastwagen. Die Autofahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge rund 14.000 Euro betragen. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.