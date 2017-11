Unfall in Stuttgart-Degerloch Radfahrer verletzt sich schwer

Von jbr 19. November 2017 - 21:34 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall in Degerloch beobachtet haben. Foto: dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Renault am Sonntagnachmittag wird ein 40-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart-Degerloch hat sich ein Radfahrer am Sonntagnachmittag schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 40-Jährige gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad auf der Jahnstraße in Richtung Mittlere Filderstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Renault eines 52-Jährigen kam.

Der 40-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Da nicht klar sei, wie der Zusammenstoß passiert ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0711 / 899 04 100 zu melden.