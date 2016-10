Unfall in Stuttgart-Mitte Hunderte Liter Bier überschwemmen Wolframstraße

Von Christine Bilger 14. Oktober 2016 - 08:51 Uhr

Nach einem Unfall in der Wolframstraße waren umfangreiche Aufräumarbeiten notwendig. Das Fahrzeug verlor mehrere Hundert Flaschen Bier.





Stuttgart-Mitte - Behinderungen imBerufsverkehr und umfangreiche Aufräumarbeiten hat ein Unfall verursacht, der sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Wolframstraße in Stuttgart-Mitte ereignete. Ein Lastwagen verlor seine Ladung. Den Aufräumern stieg zur frühen Stunde Bierduft in die Nase: Rund 500 Flaschen Bier waren von der Ladefläche eines Lastwagens gerutscht.

Die Seitenwand gibt wegen eines gelösten Keiles nach

Der Lastwagen fuhr in der Wolframstraße in Richtung Cannstatter Straße. An der Kreuzung mit der Straße am Schlossgarten rutschten die Paletten von der Ladefläche. Vermutlich hatte sich ein Metallkeil, der die Seitenwand hätte sichern müssen, gelöst, so dass diese nachgab, meldet die Polizei. Die Wolframstraße wurde gesperrt, um die Glasscherben wegzuräumen. Gegen 8.30 Uhr war ein Fahrstreifen wieder befahrbar.